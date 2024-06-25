الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل يورو 2024.. ديباي في هجوم هولندا.. وأرناوتوفيتش يقود النمسا

هولندا
هولندا

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النمسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

ويقود ممفيس ديباي هجوم منتخب هولندا في لقاء اليوم، بينما يعلق منتخب النمسا آماله على قائد الفريق أرناوتوفيتش.

تشكيل يورو 2024.. ديباي في هجوم هولندا.. وأرناوتوفيتش يقود النمسا

وجاء تشكيل هولندا كالآتي:

حراسة المرمى: فيربروجن

خط الدفاع: جيترويدا، فان دايك، دي فراي، أكي

خط الوسط: شوتن، رايندرز، فيرمان

خط الهجوم: مالين، ديباي، جاكبو

بينما جاء تشكيل النمسا كالآتي:

حراسة المرمى: بينتز

خط الدفاع: بوش، ووبر، لينهرت، براس

خط الوسط: جرليتش، سيولاد، سبيتزر

خط الهجوم: ويمر، أرناوتوفيتش، شميد

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية لوضع قدم في الأدوار الإقصائية حيث يريد منتخب هولندا في تحقيق الانتصار وخطف الثلاث نقاط، من أجل التأهل لدور الـ16 من المسابقة.

يورو 2024 هولندا النمسا أرناوتوفيتش ديباي

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