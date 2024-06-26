مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 26-6-2024 فى محافظات مصر

ينشر الدستور للقراء مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 26-6-2024 الموافق 20 من شهر ذي الحجة 1445 في محافظات وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي تعتمده وزارة الأوقاف المصرية في كافة مساجدها بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 26-6-2024 في محافظات مصر

تأتي مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 26-6-2024 الموافق 20 من شهر ذي الحجة 1445 في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية كما يلي:-

موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:09 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:33 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:00 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:34 مساء.

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:09 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:03 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:42 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:08 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:44 مساء.

موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:10 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:33 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:00 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:34 مساء.

موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:14 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:33 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:00 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:32 مساءا.

موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:19 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:17 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:45 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:13 مساء.

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