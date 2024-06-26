الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 26-6-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

ينشر الدستور للقراء مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 26-6-2024 الموافق 20 من شهر ذي الحجة 1445 في محافظات وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي تعتمده وزارة الأوقاف المصرية في كافة مساجدها بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 26-6-2024 في محافظات مصر

تأتي مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 26-6-2024 الموافق 20 من شهر ذي الحجة 1445 في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية كما يلي:-

txt

موعد اجتماع رئيس الوزراء بشأن أزمة قطع الكهرباء في مصر

txt

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 وكيفية التسجيل لمعرفتها فور اعتمادها

موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:09 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:33 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 8:00 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:34 مساء.

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:09 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:03 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:42 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 8:08 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:44 مساء.

موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:10 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:33 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 8:00 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:34 مساء.

txt

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 فى محافظات مصر

txt

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 21-6-2024 فى محافظات مصر

موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:14 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:33 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 8:00 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:32 مساءا.

موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:19 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:17 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:45 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:13 مساء.

اقرأ المزيد 

أخر موعد لتخفيف الأحمال في مصر وفقا لبيان الرسمي 

مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة الصلاة الهيئة العامة للمساحة المصرية وزارة الأوقاف صلاة الفجر صلاة العصر

مواد متعلقة

تخفيف الأحمال.. آخر موعد لقطع الكهرباء نهائيا في مصر

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

عاجل.. مواجهات مع الاحتلال فى بلدة العيساوية الفلسطينية

بالأسماء… تفاصيل اختناق 11 طفلا فى حمام سباحة بالدقهلية

عاجل.. الحوثيون يعلنون استهداف "سفينة إسرائيلية" فى بحر العرب

منير فخرى يكشف لـ"الشاهد".. كيف تنبأ اللواء العصار بسقوط الإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

إبراهيم داود

الوغرات الست

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

ماجد حبته

مصانع SARAYA اليابانية

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا