الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينى جانتس: حماس فكرة لا يمكن تدميرها ونسعى للقضاء على قدراتها

بيني جانتس
بيني جانتس

اعتبر وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فكرة لا يمكن تدميرها، ولكن إسرائيل تسعى إلى القضاء على قدراتها.

وأضاف جانتس في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "طريقنا للانتصار الحقيقي طويل وقاس ولا حلول سحرية"، مشيرًا إلى أن التحدي الأول الذي يواجه الاحتلال هو التعامل مع حماس، وإعادة المحتجزين بعد 9 أشهر من الجحيم.

وتابع: آن الأوان لأن نعيد مختطفينا ولو كان بثمن باهظ"، مشددا على ضرورة عودة المستوطنين النازحين من الشمال والجنوب لكي يعيشوا بأمان ولو كان الثمن هو التصعيد.

كذلك أشار بيني جانتس، إلى ضرورة إنشاء تحالف إقليمي ودولي لمواجهة تهديدات إيران، معتبرًا أن إقامة محور شرق أوسطي أمريكي أوروبي ضد إيران سيمثل نصرًا حقيقيًا، بحسب تصريحاته.

وأكد جانتس أن لدى إسرائيل القدرة على إلحاق خسائر كبيرة بحزب الله وإيقاع لبنان في الظلام، مشددًا على أن ثمن الحرب المقبلة قد يكون ثقيلًا في إسرائيل، مع التأكيد على ضرورة التحضير لاستهداف بنيتها التحتية.

وفي خطوة مثيرة للجدل، أشار جانتس إلى أنه يجب فتح باب التجنيد أمام جميع الأفراد في المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك الحريديم والعرب والنساء، خلال الفترة المقبلة.

وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس حماس المقاومة الإسلامية إسرائيل الاحتلال بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي

مواد متعلقة

حماس تحمّل إدارة بايدن المسئولية الكاملة عن استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى فى غزة

رئيس أركان جيش الاحتلال: نقترب من القضاء على حماس فى رفح الفلسطينية

حماس: موقفنا إيجابى فى التعامل مع جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.. ونتنياهو يراوغ

الممثل بن ستيلر يهاجم حماس ويدعم إسرائيل ويؤكد ضرورة الحل السلمى

رائد سعد.. قائد عمليات حماس الذى أرهق الاحتلال الإسرائيلى

الأكثر قراءة

بشرى سارة لموظفى الدولة بشأن مرتبات شهر يوليو 2024

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

«حرامى فى أوضة نومى».. تفاصيل أقوال مدرب المنتخب فى سرقة فيلته

سهرة حمراء مع فتاتين.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طبيب التجمع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

شعاع النور في ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا