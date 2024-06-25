بعد سحب عينات.. الجيزة تؤكد جودة المياه بشارع سيد علي بالمعتمدية

تابعت محافظة الجيزة، شكوى تم رصدها لأحد المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي أفادت بتلوث المياه في شارع سيد علي بالمعتمدية بكرداسة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة كرداسة لمعاينة حالة المياه والتأكد من سلامتها وخلوها من أي مشكلات بشارع مسجد سيد علي المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بجوار شارع الجمعية الزراعية بقرية المعتمدية بمركز كرداسة محل شكوي مواطن.



وبناءا على تكليف محافظ الجيزة، قد انتقلت اللجنة للمنطقة محل الشكوى وتم سحب عينات من المياه لفحص جودتها ومدى اختلاطها بأي شوائب حيث تم تحليلها بمعامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي المتخصصة والمعتمدة وتبين جودة المياه وخلوها من أي مشكلات وسلامتها للاستخدام الآدمي.