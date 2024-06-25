الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصيحة الشيخ خالد الجندي لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مجموعة نصائح لطلاب الثانوية العامة، تعينهم على أداء الامتحانات.

وقال الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي": "هذه أيام طيبات مباركات يحتاج أبناؤنا إلى كل دعوات صادقة، حتى ييسر الله عز وجل لهم ما استغلق أمامهم في امتحاناتهم، واختباراتهم، وأقول لأبنائنا تجلدوا واصبروا وصابروا، لتنشرح صدوركم بالله واستعينوا بالصبر والصلاة، لا تجزعوا ولا تيأسوا، ولا تهتز لكم أعصاب ولا عقول".

وأضاف: "توكلوا على الحي الذي لا يموت، اطلبوا من الله العون والمدد، أنتم في حاجة أن تستوثقوا علاقتكم بالله، لولا الله ما اهتدينا ولا استجابت عقولنا ولا استقامت أعضاؤنا، أرجو منكم أن تستعينوا بالله، وتتشبثوا بصلاتكم ودوام وضوئكم، والله لن يخيب لكم سعيًا".

 

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