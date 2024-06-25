ظاهرة عالمية.. "الدولية للطاقة" تؤكد ارتفاع الطلب العالمى على الكهرباء حتى 2026

تناول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الأزمة العالمية للكهرباء في ظل ظاهرة ظاهرة عالمية متنامية في حين أن تخفيف الأحمال تعبيرًا شائعًا، حيث إن البلدان في جميع انحاء العالم تعاني من مشاكل إمدادات الكهرباء.

وأشار التقرير إلى بعض الحقائق حول استهلاك الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي سواء في الاقتصاديات الكبرى أو المنخفض، مشيرًا إلى أن أدى انخفاض استهلاك الكهرباء في الاقتصادات المتقدمة إلى تقييد نمو الطلب العالمي على الطاقة في عام 2023.

ونما الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 2.2% في عام 2023، أي أقل من النمو البالغ 2.4% المسجل عام 2022.

بلدان جنوب شرق آسيا

الاقتصادات المتقدمة

بينما شهدت الصين والهند والعديد من البلدان في جنوب شرق آسيا نموًا قويًا، وفي الطلب على الكهرباء في عام 2023، سجلت الاقتصادات المتقدمة انخفاضات كبيرة بسبب بيئة الاقتصاد الكلي الباهتة وارتفاع التضخم، مما أدى إلى انخفاض التصنيع والإنتاج الصناعي.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء بمعدل أسرع خلال السنوات الثلاث المقبلة، لينمو بمتوسط ​​3.4% سنويًا حتى عام 2026، وستكون المكاسب مدفوعة بتحسن التوقعات الاقتصادية، مما سيسهم في نمو أسرع للطلب على الكهرباء في كل من الدول المتقدمة.

وفي الاقتصادات المتقدمة والصين على وجه الخصوص، سيتم دعم الطلب على الكهرباء من خلال الكهربة المستمرة لقطاعي السكن والنقل، فضلاً عن التوسع الملحوظ في قطاع مراكز البيانات.

وتشير التقديرات إلى أن حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة ستصل إلى 20% في عام 2023، ارتفاعًا من 18% عام 2015. ورغم أن هذا يمثل تقدمًا، إلا أن عملية الكهربة تحتاج إلى التعجيل بسرعة لتحقيق أهداف إزالة الكربون في العالم.

سيناريو وكالة الطاقة الدولية لصافي الانبعاثات الصفرية

وفي سيناريو وكالة الطاقة الدولية لصافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وهو مسار يتماشى مع الحد من الانحباس الحراري العالمي بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، تقترب حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة من 30% في عام 2030.

يمكن أن يتضاعف استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وقطاع العملات المشفرة بحلول عام 2026.

وتعد مراكز البيانات محركات مهمة لنمو الطلب على الكهرباء في العديد من المناطق. وبعد الاستهلاك العالمي لما يقدر بنحو 460 تيراواط/ساعة في عام 2022، يمكن أن يصل إجمالي استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات إلى أكثر من 1000 تيراواط/ساعة في عام 2026.

وهذا الطلب يعادل تقريبًا استهلاك الكهرباء في اليابان، وسيكون تحديث اللوائح والتحسينات التكنولوجية، بما في ذلك ما يتعلق بالكفاءة، أمرًا بالغ الأهمية لتخفيف الزيادة في استهلاك الطاقة من مراكز البيانات.

مساهمة الصين

من المقرر أن يأتي نحو 85% من الطلب الإضافي على الكهرباء حتى عام 2026 من خارج الاقتصادات المتقدمة، مع مساهمة الصين بشكل كبير حتى مع خضوع اقتصاد البلاد لتغيرات هيكلية.

في عام 2023، ارتفع الطلب على الكهرباء في الصين بنسبة 6.4%، مدفوعًا بقطاعي الخدمات والصناعة. ومع توقع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وتقليص اعتماده على الصناعات الثقيلة، تتراجع وتيرة نمو الطلب على الكهرباء في الصين إلى 5.1% في عام 2024، و4.9% في عام 2025، و4.7% في عام 2026 في توقعاتنا.

ومع ذلك، فإن إجمالي الزيادة في الطلب على الكهرباء في الصين حتى عام 2026 بنحو 1400 تيراواط في الساعة يمثل أكثر من نصف استهلاك الكهرباء السنوي الحالي في الاتحاد الأوروبي. لقد تجاوز نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في الصين بالفعل نظيره في الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر.

إن التوسع السريع في إنتاج وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركبات الكهربائية، ومعالجة المواد ذات الصلة، سيدعم النمو المستمر للطلب على الكهرباء في الصين بينما يتطور هيكل اقتصادها.