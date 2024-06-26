الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 26-6-2024 والعملات الأجنبية فى مصر

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تتصاعد حدة البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 26-6-2024 في مصر في كافة البنوك المصرية، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاع طفيف بسبب الضغط على السحب نتيجة عطلة العيد.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 26-6-2024 في مصر

ننشر للمواطنين سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 26-6-2024 في كافة البنوك المصرية من خلال لوحة التعاملات المالية المحدثة وفقا لحالة العرض والطلب حيث جاءت كما يلي:-

  • الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بنحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك القاهرة بنحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع.
  • الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.
  • الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

  • في البركة وصل الدولار الأمريكي بنحو 48.20 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.
  • في البنك العقاري المصري يتداول الدولار الأمريكي بنحو 48.22 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.
  • في بنك الكويت الوطني سجل الدولار الأمريكي بنحو 48.30 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع.
  • في البنك كريدي أجريكول سجل الدولار بنحو 48.25 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.
  • وفي بنك قناة السويس سجل الدولار بنحو 48.25 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.
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سعر الدولار اليوم بنك مصر

الدولار في بنك مصر بنحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع.

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  • قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.78 جنيه للشراء و51.91 جنيه للبيع.
  • الجنيه الاسترليني بنحو 61.11 جنيه للشراء و61.26 جنيه للبيع.
  • الريال السعودي عند مستوى 12.86 جنيه للشراء و12.89 جنيه للبيع.
  • الدينار الكويتي بنحو 157.35 جنيه للشراء و157.73 جنيه للبيع.
  • الدرهم الإماراتي بنحو 13.13 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع.

 

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سعر الذهب بالدولار اليوم 

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