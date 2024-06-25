الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن: الاستيطان بالضفة الغربية عقبة أمام حل الدولتين

جريدة الدستور

أعلنت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، عن أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يمثل عقبة أمام حل الدولتين.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن، المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنها تدين هجمات المستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين.

توسيع المستوطنات 

وأضافت أن التوسع في الاستيطان بالضفة الغربية يخالف القانون الدولي ولا يصب في مصلحة أمن إسرائيل.

المندوبة الأمريكية لدى مجلس الامن تطور الأوضاع في غزة القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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