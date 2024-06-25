الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-6-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية نحو 48.31 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في مصر 

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية نحو 48.31 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الثلاثاء في البنوك المصرية 

,يقدم موقع الدستور خدمة إخبارية لمعرفة سعر الدولار والعملات الاجنبية وفقًا لآخر تحديث في البنوك خلال التعاملات المسائية، فقد بلغ متوسط سعره استقرارًا نحو 48.31 للبيع و48.45 للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

شهد سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 في البنك الأهلي استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 48.33 جنيه للشراء و48.43 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء شهد استقرارًا في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات، مقابل الجنيه المصري ليصبح 48.33 جنيه للشراء و48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 في بنك مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليبلغ 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي:

  • سجل سعر الدولار نحو 48.31 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع
  • سعر اليورو 51.76 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الريال السعودي 12.88 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.
  • سعر الجنيه الاسترليني 61.28 جنيه للشراء، و61.43 جنيه للبيع.
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