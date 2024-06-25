الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المندوبة الأمريكية فى مجلس الأمن: نعمل مع مصر لحل الخلافات حول مقترح وقف إطلاق النار

مجلس الأمن
مجلس الأمن

 أدانت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، الهجمات القاتلة التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة أن الاستيطان في هذه المنطقة يتعارض مع القانون الدولي ويشكل عقبة أمام حل الدولتين، ما يؤدي إلى إضعاف أمن إسرائيل.

وأعلنت عن استمرار العمل مع حكومة إسرائيل لاستئناف تحويل أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية.

كما أشارت إلى أن حماس أضافت شروطًا إضافية لمقترح وقف إطلاق النار في غزة، لافتة إلى عمل الولايات المتحدة مع مصر وقطر للوصول إلى اتفاق يساعد في تجاوز الخلافات.

وأكدت المندوبة الأمريكية على معاناة سكان غزة من مستويات كارثية من الجوع، وحذرت من أن الوضع قد يزداد سوءًا بسبب تعطيل وصول المساعدات، مع التأكيد على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لضمان تدفق المساعدات إلى غزة.

وفي ختام البيان، أشارت إلى أن حماس يجب أن توافق على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح كافة الرهائن.

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