الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: تصريحات مدبولى حول أزمة الكهرباء حملت قدرًا كبيرًا من الشفافية للمواطنين

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن التحركات السريعة للحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تجاه أزمة الكهرباء والعمل على حلها تؤكد حرص الدولة على الاستجابة لنداء المواطن والعمل على حل مشكلاته في أسرع وقت.

وأكد الرشيدي في بيانه اليوم، أن تصريحات رئيس الوزراء حملت قدرًا كبيرًا من الشفافية للمواطنين حول أسباب ودوافع الأزمة، وأجابت على التساؤلات كافة أمام المواطن البسيط، وقطعت الطريق على المتربصين الذين يحاولون الصيد في الماء العكر، والعمل على إثارة البلبلة والفوضى وزعزعة الاستقرار.

وأشار إلى أن الدولة أثبتت أن لديها خطة وتسير على نهج من شأنه خدمة المواطن وتخفيف حدة الأعباء عن كاهله، والعمل على تجاوز التحديات والأزمات من خلال خطة شاملة، لافتًا إلى أن خطة الحكومة تضمنت تخفيف فترة انقطاع الكهرباء  وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار، وما يوضح الخطوات والتحركات المبذولة لحل تلك الأزمة.

وثمّن الرشيدي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، والبدء الفوري فى تنفيذها، بما يسهم فى الحد من هذه المشكلة، وصولًا لحلها بصورة كاملة، دعمًا للمواطن المصري وسعيًا نحو مشكلاته في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة والحرص على مستقبل طلاب الثانوية العامة وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة.

النائب محمد الرشيدي رئيس الوزراء الشفافية أزمة الكهرباء كافة التساؤلات

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