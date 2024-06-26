الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 26-6-2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

استقر في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26-6-2024 في مصر مقابل الجنيه في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية، وذلك عقب انتهاء موسم الحج وعودة حجاج بيت الله الحرام إلى بيوتهم وانخفاض الإقبال على العملة السعودية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26-6-2024

يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26-6-2024 حالة من الاستقرار النوعي في كافة البنوك المصرية عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك واستئناف العمل في كافة فروع البنوك وجاءت أسعار الصرف كما يلي:-

  • الريال السعودي في البنك المركزي المصري بنحو 12.82جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.
  • الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى بنحو 12.81 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.
  • بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.87 جنيه للشراء و12.89 جنيه للبيع.
  • استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 12.87 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.
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سعر الريال السعودى اليوم فى مصر مقابل الجنيه المصرى

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خبراء اقتصاد يكشفون لـ"الدستور" أسباب الارتفاع البسيط فى سعر صرف الدولار

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

  • في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.87 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.
  • في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.93 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.
  • في البنك المصري الخليجي سجل الريال نحو 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.
  • في بنك القاهرة سجل الريال نحو 12.82 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الدولار في البنوك السعودية نحو 3 ريالات بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 25- 6- 2024

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سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

  • قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.78 جنيه للشراء و51.91 جنيه للبيع.
  • الجنيه الاسترليني بنحو 61.11 جنيه للشراء و61.26 جنيه للبيع.
  • الريال السعودي عند مستوى 12.86 جنيه للشراء و12.89 جنيه للبيع.
  • الدينار الكويتي بنحو 157.35 جنيه للشراء و157.73 جنيه للبيع.
  • الدرهم الاماراتي بنحو 13.13 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع.

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سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 

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