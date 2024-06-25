بالرغم من مرضه.. والد ميجان ماركل يكشف رفضها الحديث معه

توماس ماركل، والد دوقة ساسكس ميجان ماركل، أثار الجدل من جديد بعد ظهوره في مقابلة، حيث قارن نفسه بالملك تشارلز وأعرب عن رغبته في إجراء حوار معه، وفي تصريحاته، أشار توماس إلى التشابه في مشاكل الصحة التي يواجهها كلاهما، بالإضافة إلى الابتعاد الذي يعانيان منه عن ميجان وزوجها الأمير هاري.

وأوضح توماس، البالغ من العمر 79 عامًا، أن رغبته في اللقاء مع الملك تشارلز تأتي من رغبته في بحث بعض الأمور المعلقة بينهما، مشيرًا إلى وجود أسئلة لم تجد إجابات لها حتى الآن.

تطرق والد ميجان، توماس، في المقابلة التي أجراها مع موقع ديلي ميل البريطاني، إلى عدة نقاط حول علاقته بابنته وزوجها، أعرب توماس عن توجيه عدد من الأسئلة إلى ميجان وهاري، أبرزها سبب تعاملهما السيئ معه ومع العائلة المالكة والملك تشارلز، كما كشف عن عدم لقائه حفيديه الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، اللذين وُلدا بعد تفاقم الخلاف بينه وبين ميجان قبل زفافها الملكي في 2018.

وأضاف توماس أن جَدَّيْهما يرغبان في رؤيتهما، مشيرًا إلى أن أحدهما ملك إنجلترا، وأنه لم يكن يتوقع في عمره الثمانين أن يجد نفسه في هذا الموقف. وأوضح أن آرتشي وليليبت سيبدآن قريبًا في طرح الأسئلة، حيث من المسلم به أنهما سيفهمان كل الأمور التي فاتتهما نتيجة لتخلي هاري وميجان عن واجباتهما الملكية في عام 2020 وانتقالهما إلى الولايات المتحدة.

وأكد توماس ماركل، الذي سيبلغ من العمر 80 عامًا قريبًا، أن أمنيته الوحيدة في هذه المناسبة هي الحديث مع ابنته ميجان، على الرغم من علمه بأنها "لن تتواصل معه".

وفي ختام المقابلة، أعرب توماس عن أمله في حل الخلافات بينهما قائلًا: "كنت دائمًا جاهزًا ومستعدًا لحل هذه المشكلة".