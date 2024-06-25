الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الخارجية الأمريكية": ننسق مع مصر وقطر وإسرائيل للوصول لوقف إطلاق النار فى غزة

متحدث الخارجية الأمريكية
متحدث الخارجية الأمريكية

قال سامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن بلاده تركز على التنسيق مع مصر وقطر وإسرائيل وعدد من الدول الأخرى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مواصلًا: "نرى أن الكرة في ملعب حماس".

وأضاف " وربيرج"، خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار" والمُذاع على فضائية قناة "القاهرة الإخبارية": نشجع كل الأطراف التي لديها تواصل مع حماس في المنطقة لحثها على القبول باتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "موقفنا ثابت، ونرى أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة، وسنبذل كل ما في وسعنا، ونقدر جهود الأمم المتحدة، والدولة الفلسطينية ستتحقق عبر المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وواصل: "ورغم هذه الحرب المستمرة، فإننا نرى أنه ليس من المبكر بداية الحوار والنقاش مع حلفائنا في المنطقة حول اليوم التالي للحرب وتسليم الأرض للسلطة الفلسطينية".

متحدث الخارجية الأمريكية مصر سامويل وربيرج مصر وقطر وإسرائيل حماس منتصف النهار الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية

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