الاتحاد الديمقراطي: مصارحة الشعب حول أزمة انقطاع الكهرباء خطوة ممتازة

علق حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول أزمة انقطاع الكهرباء وموعد انتهائها مؤكدًا أن الشعب المصري عظيم ولا تغيب مواقفه الداعمة للدولة في الأزمات.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصارحة الشعب خطوة ممتازة ومن الممكن أن يتحمل أكثر من ذلك إذا تم مصارحته بالمشكلة.



مصر حذرت كثيرًا من التغيرات المناخية

وأشار إلى أن مصر حذرت كثيرًا من التغيرات المناخية ومنها ارتفاع درجات الحرارة، كما أنها نظمت مؤتمر المناخ والذي يجب العمل بمخرجاته لتقليل أثار التغيرات المناخية.