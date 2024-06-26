بتساءل الملايين عن صيغ دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الأربعاء 26-6-2024 الموافق 20 من شهر ذي الحجة 1445 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك لإحياء الساعات المتأخرة من الليل لطلب المغفرة والرحمة والسكينة القلبية وزيادة الرزق.

دعاء الفجر مكتوب اليوم الأربعاء 26-6-2024

ننشر للمسلمين صيغ دعاء الفجر مكتوب اليوم الأربعاء 26-6-2024 من خلال التقرير التالي وذلك وفقا لأمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية وهى جاءت كما يلي:-

اللهم إني أسألك غفران الذنوب وتفريج الهموم.. وستر العيوب.. اللهم إني أسألك العافية لأجسامنا وبركة وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق.. ورحمة من عندك تغنينا عن سائر عبادك.. اللهم أنت المعطي لمن دعاك.. يا من تراني ولا أراك.. وترزقنا ولا نبلغ ثناك.. اللهم اجعل لنا من كل دعوة إجابة.. وبلغنا رضاك.

اللهم أبعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس.. وحزن الليل.. وبكاء القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة.. اللهم اجعل هذا اليوم فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض.. واستجابة لكل دعاء.. ورحمة لكل أموات المسلمين.. اللهم ادخل السكنية على قلوبنا.. والمحبة في نفوسنا.

اللهم إني أسألك أن تشفي من اتبعه مرضه وتأخر شفاءه.. وقل دواءه.. وأنت عونه وشفاؤه.. اللهم أفرغ علينا صبرا.. واربط على قلوبنا.. ولا تكلنا لأنفسنا طرفه عين.. وتولنا برحمتك الواسعة.. وإحسانك العظيم.. ولطفك الجميل.. ويسر لنا كل عسير.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 26-6-2024

اللهم يا عالم الغيب والشهادة.. رب السماوات والأرض.. رب كل شيء ومليكه.. أشهد أن لا إله إلا أنت.. واعوذ بك من شر الشيطان وشركه.. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن..واعوذ بك من العجز والكسل.. أعوذ بك من الشح والبخل.. واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري.. لا إله إلا أنت.. استغفرك وأتوب إليك.. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

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