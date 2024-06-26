سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-6-2024 فى مصر بالجنيه والدولار

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-6-2024 في مصر للبيع والشراء ارتفاعا طفيفا وسط تحركات ضيقة للأوقية في البورصة العالمية وترقب صدور بيانات اقتصادية مهمة خلال الأيام المقبلة للحصول على دلالات واضحة حول توجهات السياسية النقدية الفيدرالي الأمريكي.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-6-2024 في مصر للبيع والشراء

ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-6-2024 في مصر للبيع والشراء، حيث تشهد الأسعار العالمية تراجعا محدودا قبل ارتفاعه مرة أخرى وسط حالة من عدم اليقين حول مصير أسعار الفائدة وترقب صدور بيانات اقتصادية مهمة وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3611.5 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3600 جنيه.

هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3310.5 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3300 جنيه.

هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3160 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3150 جنيه.

هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2708.5 جنيه.

بلغ سعر الشراء 2700 جنيه.

هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2106.75 جنيه.

بلغ سعر الشراء 2100 جنيه.

هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1805.75 جنيه.

بلغ سعر الشراء 1800 جنيه.

هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1354.25 جنيه.

بلغ سعر الشراء 1350 جنيها.

هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 25280 جنيها.

بلغ سعر الشراء 25200 جنيه.

هبوط وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية

بلغ سعر البيع 2328$.

بلغ سعر الشراء 2324$.

هبوط وصل إلى 2 نقطة.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية