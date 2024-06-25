بشرى سارة لموظفى الدولة بشأن مرتبات شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية عن بشرى سارة لموظفي الدولة بتبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024، حيث سيبدأ الصرف يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، ويأتي هذا القرار حرصًا من الحكومة على توفير السيولة المالية للموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.

تفاصيل صرف مرتبات شهر يوليو 2024

تبدأ عملية صرف مرتبات شهر يوليو يوم الخميس 18 يوليو 2024، وتشمل المتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو، ويمكن للموظفين صرف رواتبهم من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك المختلفة، البريد المصري.

مرتبات شهر يوليو 2024

تبدأ عملية الصرف على النحو التالي

الخميس 18 يوليو 2024: تبدأ عملية الصرف للموظفين بالدرجات الوظيفية الممتازة والعالية والمدير العام.

الأحد 21 يوليو 2024: يستمر الصرف للموظفين بالدرجتين الأولى والثانية.

الاثنين 22 يوليو 2024: يشمل الصرف الموظفين بالدرجتين الثالثة والرابعة.

الثلاثاء 23 يوليو 2024: يتم صرف مرتبات الموظفين بالدرجة الخامسة.

الأربعاء 24 يوليو 2024: يوم مفتوح لصرف أي مستحقات متأخرة.

مرتبات شهر يوليو 2024

تطبيق العلاوة الدورية

وأعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق العلاوة الدورية والزيادة السنوية على رواتب جميع موظفي الدولة، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الحكومة على تحسين دخل العاملين.