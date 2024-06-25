مواطنو الدقهلية: الكهرباء أساس شغلنا.. وقرارات مجلس الوزراء هتحل الأزمة

وجّه عدد من مواطني محافظة الدقهلية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لجهودهم في حل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، وتخفيف ساعات قطع الكهرباء بواقع ساعتين فقط لكل مشترك.

وقال إبراهيم قشطة، تاجر: «الكهرباء هي أساس العمل لدينا وقطعها بيعطلنا»، مطالبًا بسرعة تنفيذ قرارات مجلس الوزاراء للانتهاء من الأزمة نهائيًا.

وأضاف عمرو عبدالعزيز، أن انقطاع الكهرباء يسبب أزمة نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، مضيفًا، «مش عارفين نشغل المراوح والتكييف، بس الحمد لله إن في حل، والمشكلة بس في وقت التنفيذ».