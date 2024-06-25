"الجنائية الدولية" تصدر أوامر اعتقال بحق مسئولين روس

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق ورئيس أركان الجيش الحالي بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا بعد حملة صاروخية استهدفت محطات الطاقة الأوكرانية، وغيرها من البنية التحتية المدنية خلال الحرب واسعة النطاق.

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن وزير الدفاع السابق سيرجي شويجو والرئيس الحالي للأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، متهمان بارتكاب جرائم حرب تتمثل في توجيه هجمات على أهداف مدنية والتسبب في أضرار عرضية مفرطة للمدنيين أو أضرار للأعيان المدنية، كما اتُهموا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأصدرت لاهاي أوامر بالقبض عليهم، على الرغم من أنه من المحتمل ألا تتمكن من تنفيذها كما هو الحال في روسيا، التي ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، وقد نددت بالمحكمة علنًا، كما أن أوكرانيا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية لكنها منحت المحكمة الاختصاص القضائي لمحاكمة جرائم الحرب المرتكبة على أراضيها منذ عام 2022.

إقالة شويجو الشهر المقبل

وتمت إقالة شويجو من منصب وزير الدفاع الشهر الماضي لكنه ظل مسئولًا حكوميًا كبيرًا كرئيس لمجلس الأمن الروسي.

وكانت المحكمة قد أصدرت في السابق أوامر بالقبض على فلاديمير بوتين وأمين المظالم في مجال حقوق الإنسان في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا، لدورهما في الترحيل القسري لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

وقد تم تبني عدد من الأطفال من قبل مسئولين روس أو تم عرضهم للتبني بهويات مزورة.

وعند الإعلان عن أوامر الاعتقال بحق شويغو وغيراسيموف، كتبت المحكمة أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما يتحملان مسئولية الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية ضد البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية في الفترة من 10 أكتوبر 2022 على الأقل حتى 9 مارس على الأقل" 2023.

وخلال هذا الإطار الزمني، نفذت القوات المسلحة الروسية عددًا كبيرًا من الضربات ضد العديد من محطات الطاقة الكهربائية والمحطات الفرعية في مواقع متعددة في أوكرانيا.

وأضافت المحكمة أن لديها "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهم تسببوا عمدا في معاناة شديدة أو أذى خطير للجسم أو للصحة العقلية أو البدنية، وبالتالي يتحملون المسئولية الجنائية عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في أعمال غير إنسانية أخرى".

وقالت روسيا إن البنية التحتية الكهربائية في أوكرانيا تمثل هدفا عسكريا مشروعا. وأدت الإضرابات إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل في جميع أنحاء أوكرانيا، وفي الشتاء هددت إمدادات التدفئة الحيوية للسكان مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد.

وقال فولودومير زيلينسكي هذا الشهر، إن روسيا دمرت أكثر من نصف توليد الطاقة في أوكرانيا، مما تسبب في أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي منذ الغزو واسع النطاق في عام 2022.

وقالت المحكمة في بيانها، إنها تعتقد أن الضربات كانت "موجهة ضد أهداف مدنية، وبالنسبة لتلك المنشآت التي ربما كانت مؤهلة كأهداف عسكرية في الوقت المناسب، فإن الأضرار والأضرار العرضية المتوقعة للمدنيين كانت مفرطة بشكل واضح مقارنة بالأهداف المتوقعة "الميزة العسكرية".