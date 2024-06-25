الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منسق عملية السلام بالشرق الأوسط: يجب فتح جميع المعابر لتوصيل المساعدات لغزة

غزة
غزة

أعلن المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن ما سُمِح بدخوله من مساعدات إنسانية لقطاع غزة قليل جدا ولا يفي بالحاجة.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، خلال كلمته أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في غزة، نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية"، أنه يحث السلطات الإسرائيلية على وقف الأنشطة الاستيطانية فورًا.

وأضاف، أنه يجب فتح كافة المعابر في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

حل الدولتين 

وأشار إلى أنه طالب بوقف توسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، قائلًا:"سنظل نسعى لإنهاء الاحتلال بما يتوافق مع القانون الدولي وحل الدولتين بما يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط القاهرة الاخباري جرائم الاحتلال الصهيون جلسة مجلس الامن

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