حالة الطقس اليوم الأربعاء 26-6-2024 وبيان درجات الحرارة فى محافظات مصر

بحث متزايد عن أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 26-6-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر عبر موقع البحث العالمي جوجل وذلك منذ دخول فصل الصيف والموجات شديدة الحرارة المتعاقبة على البلاد.

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 26-6-2024

ونعرض لكم في السطور التالية أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 26-6-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية والذي أكد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية رطب خلال ساعات النهار.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون مائلا للحرارة خلال ساعات الليل على أغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشمالية حيث سجلت محافظة القاهرة معدلات ارتفاع من 2 _ 3 درجات.

ومن المتوقع أن تشهد نسب الرطوبة مع زيادة الاحساس بحرارة الطقس بنحو من 2:3 درجة وذلك مع وجود حركة نشاط للرياح على كافة محافظات الجمهورية حيث يتميز فصل الصيف بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة بسبب الكتل الهوائية الصحراوية الجافة.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء 26-6-2024

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد طقسا صيفيا مرتفع الحرارة على مدار ال 24 ساعة مع هدوء تام في حركة الرياح حيث سجلت درجات الحرارة العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية فيما بلغت درجة الحرارة المحسوسة نحو 35 درجة مع حركة رياح معتدلة نبيسا بلغت سرعتها 28 كم / الساعة وبلغت نسبة الرطوبة نحو 90%.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024

درجة الحرارة في محافظة القاهرة العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الوادي الجديد العظمى 43 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة سوهاج العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة قنا العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة أسوان العظمى 45 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة مرسي مطروح العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة دمياط العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة بورسعيد العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

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