"العربية للتنمية الإدارية" تنظم المؤتمر الدولى العلمى للهندسة الكيميائية الخضراء الأسبوع المقبل بالقاهرة

تعتزم المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، عقد المؤتمر الدولي العلمي الحادي عشر للهندسة الكيميائية الخضراء حول "أثر تحولات الطاقة على حماية البيئة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك برعاية عدد من وزارات التجارة والصناعة والبترول والتعدين والبيئة والإنتاج الحربي المصرية والعربية.

وبالتعاون مع جمعية المهندسين الكيميائيين المصرية إحدى شُعب جمعية المهندسين المصرية، وذلك خلال الفترة من 1-3 يوليو المقبل بالقاهرة جمهورية مصر العربية، وبحضور عربي ودولي رفيع المستوى، لنخبة ورواد الصناعة، والباحثين والخبراء المختصين في هذا المجال.

مناقشة تعزيز التطوير المستدام في الهندسة الكيميائية والطاقة والمياه والبيئة

يهدف المؤتمر إلى طرح نقاشات ثرية تخرج بنتائج إيجابية، لتعزز التطوير المستدام في مجالات الهندسة الكيميائية والطاقة، والمياه، والبيئة، والاطلاع وتحليل ومناقشة أحدث التحولات في تلك المجالات، بهدف تعزيز الفهم العلمي والتبادل المهني حول السياقات الفنية والاستراتيجيات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

بحث فرص التبادل الاقتصادي وجذب الاستثمارات في مشاريع تعزيز التنمية المستدامة



كما يسهم المؤتمر في تعزيز فرص التبادل الاقتصادي وجذب الاستثمارات في مشاريع تعزيز التنمية المستدامة، كذلك في بناء وعي بيئي وهندسي حول أهمية الحفاظ على البيئة ومصادر المياه، ويعزز الاهتمام بالتحولات البيئية وتحسين إدارة الموارد البيئية لتحقيق توازن بين التنمية والحفاظ على الطبيعة البيئة.



يجمعُ المؤتمر بين نخبة من الخبراء من مختلف الجهات البحثية والعلمية والصناعية في مجالات الهندسة الكيميائية والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، بهدف الاطلاع، والتحليل.

يمثل المؤتمر منصة مثالية للمحترفين ولرواد الصناعة لبناء شبكات احترافية وتبادل الخبرات

وكذلك مناقشة أحدث التقنيات والتطبيقات والتطورات الهندسية والعلمية في محاور المؤتمر، من حيث التكنولوجيات الحديثة ومجالات التنمية الواعدة ومواكبة التطورات العلمية في التخصصات المختلفة، بغية توسيع الفهم العلمي للتحولات الحالية في هذه المجالات وتشجيع البحث العلمي المستدام.

كما يمثل المؤتمر أيضًا منصة مثالية للمحترفين ولرواد الصناعة لبناء شبكات احترافية، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص الشراكة وتعزيز التفاعل بين القطاعات البحثية والعلمية والصناعية المختلفة لتطوير حلول فعّالة ومستدامة.