الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العربية للتنمية الإدارية" تنظم المؤتمر الدولى العلمى للهندسة الكيميائية الخضراء الأسبوع المقبل بالقاهرة

جريدة الدستور

تعتزم المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، عقد المؤتمر الدولي العلمي الحادي عشر للهندسة الكيميائية الخضراء حول "أثر تحولات الطاقة على حماية البيئة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك برعاية عدد من وزارات التجارة والصناعة والبترول والتعدين والبيئة والإنتاج الحربي المصرية والعربية. 

وبالتعاون مع جمعية المهندسين الكيميائيين المصرية إحدى شُعب جمعية المهندسين المصرية، وذلك خلال الفترة من 1-3 يوليو المقبل بالقاهرة جمهورية مصر العربية، وبحضور عربي ودولي رفيع المستوى، لنخبة ورواد الصناعة، والباحثين والخبراء المختصين في هذا المجال.

مناقشة تعزيز التطوير المستدام في الهندسة الكيميائية والطاقة والمياه والبيئة

يهدف المؤتمر إلى طرح نقاشات ثرية تخرج بنتائج إيجابية، لتعزز التطوير المستدام في مجالات الهندسة الكيميائية والطاقة، والمياه، والبيئة، والاطلاع وتحليل ومناقشة أحدث التحولات في تلك المجالات، بهدف تعزيز الفهم العلمي والتبادل المهني حول السياقات الفنية والاستراتيجيات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

بحث فرص التبادل الاقتصادي وجذب الاستثمارات في مشاريع تعزيز التنمية المستدامة


كما يسهم المؤتمر في تعزيز فرص التبادل الاقتصادي وجذب الاستثمارات في مشاريع تعزيز التنمية المستدامة، كذلك في بناء وعي بيئي وهندسي حول أهمية الحفاظ على البيئة ومصادر المياه، ويعزز الاهتمام بالتحولات البيئية وتحسين إدارة الموارد البيئية لتحقيق توازن بين التنمية والحفاظ على الطبيعة البيئة.


يجمعُ المؤتمر بين نخبة من الخبراء من مختلف الجهات البحثية والعلمية والصناعية في مجالات الهندسة الكيميائية والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، بهدف الاطلاع، والتحليل. 

يمثل المؤتمر منصة مثالية للمحترفين ولرواد الصناعة لبناء شبكات احترافية وتبادل الخبرات

وكذلك مناقشة أحدث التقنيات والتطبيقات والتطورات الهندسية والعلمية في محاور المؤتمر، من حيث التكنولوجيات الحديثة ومجالات التنمية الواعدة ومواكبة التطورات العلمية في التخصصات المختلفة، بغية توسيع الفهم العلمي للتحولات الحالية في هذه المجالات وتشجيع البحث العلمي المستدام.

كما يمثل المؤتمر أيضًا منصة مثالية للمحترفين ولرواد الصناعة لبناء شبكات احترافية، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص الشراكة وتعزيز التفاعل بين القطاعات البحثية والعلمية والصناعية المختلفة لتطوير حلول فعّالة ومستدامة. 

الهندسة الكيميائية المؤتمر الدولي للهندسة الكيميائية الهندسة الكيميائية الخضراء أثر تحولات الطاقة المنظمة العربية للتنمية الإدارية العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية القاهرة

مواد متعلقة

"العربية للتنمية الإدارية" تطلق منتدى الاستدامة والعمل الحكومى بالشارقة

"العربية للتنمية الإدارية" تطلق فعاليات ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة بالقاهرة

"العربية للتنمية الإدارية" تعقد ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة فى المؤسسات الحكومية بالقاهرة

مدير "العربية للتنمية الإدارية" يلتقي المدير الإقليمي الجديد لمكتب "الصحة العالمية" لشرق المتوسط

بحضور وزارى رفيع.. اختتام اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة

"العربية للتنمية الإدارية" تنظم منتدى حول دور الذكاء الاصطناعي بتطوير الحوكمة الرقمية

وزير الشباب يشهد فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون

"العربية للتنمية الإدارية" تطلق فعاليات المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون بالقاهرة

الأكثر قراءة

بشرى سارة لموظفى الدولة بشأن مرتبات شهر يوليو 2024

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

«حرامى فى أوضة نومى».. تفاصيل أقوال مدرب المنتخب فى سرقة فيلته

سهرة حمراء مع فتاتين.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طبيب التجمع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا