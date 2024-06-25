الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصريين الأحرار: الحكومة اعتمدت سياسة المصارحة فى أزمة انقطاع الكهرباء

عصام خليل
عصام خليل

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن اعتذار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، هو سياسة جديدة لم نعتدها من قبل من الحكومة وهذه دعوة للتفاؤل بالتشكيل الحكومي الجديد.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن ذلك النهج الحكومي الجديد يغلق الباب أمام محاولات ترويج الشائعات عبر منصات السوشيال ميديا لإثارة غضب الشعب المصري.
 

الشعب المصري حين تشركه يتحول لجزء من حل الأزمة

وتابع، أن الشعب حين تشركه يتحول لجزء من حل الأزمة، موضحًا أن الكويت وهي دولة منتجة للنفط، أعلنت عن أنها ستبدأ هي الأخرى في تخفيف أحمال الكهرباء.

وأشار إلى أنه لا بد من إعطاء المواطن جدولًا لتخفيف الأحمال مثل الذي كان موجودًا سابقًا حتى يحتاط المواطن لذلك ويجب مراعاة الامتحانات.

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