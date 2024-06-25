بعد إصابة شقيقة الملك تشارلز به.. ما هي أعراض الإصابة بارتجاج المخ؟

خلال الايام القليلة الماضية، تصدرت الأخبار عن إصابة شقيقة الملك تشارلز بارتجاج في المخ، مما أثار العديد من التساؤلات حول اعراض الإصابة بارتجاج المخ هو نوع من إصابات الدماغ التي يمكن أن تحدث نتيجة لضربة على الرأس أو صدمة قوية تؤدي إلى اهتزاز الدماغ داخل الجمجمة.

وخلال السطور التالية نستعرض اعراض الإصابة بارتجاج المخ والعوامل التي تزيد من خطر التعرض له.

أسباب الإصابة بارتجاج المخ

- الحوادث الرياضية: مثل كرة القدم، الهوكي، والملاكمة، حيث تكون الإصابات الرأسية شائعة نتيجة التصادمات المباشرة بين اللاعبين أو مع الأدوات الرياضية، وركوب الدراجات، التزلج، وركوب الخيل، حيث يمكن أن تؤدي السقوط أو الحوادث إلى ارتجاج المخ.

- حوادث السير: يمكن أن تؤدي حوادث السيارات إلى إصابات رأسية خطيرة بسبب قوة التصادم والاهتزاز العنيف للدماغ داخل الجمجمة..

- السقوط: الاطفال وكبار السن يكونون أكثر عرضة للسقوط، سواء داخل المنزل أو خارجه، مما يزيد من خطر الإصابة بارتجاج المخ.

العلامات الشائعة للإصابة بارتجاج المخ

- الصداع: يعتبر الصداع من أكثر الأعراض شيوعًا، وقد يكون مستمرًا أو متقطعًا.

- الغثيان والقيء: الشعور بالغثيان والرغبة في القيء أو التقيؤ الفعلي.

- الدوار وفقدان التوازن: الشعور بالدوار وصعوبة في الحفاظ على التوازن.

- الإعياء والتعب: الشعور بالتعب الشديد والإعياء دون سبب واضح.

- اضطرابات الرؤية: الرؤية المزدوجة أو الضبابية، والحساسية للضوء.

- طنين الأذن: سماع طنين أو ضوضاء غير طبيعية في الأذنين.

- فقدان الذاكرة المؤقت: نسيان الأحداث التي وقعت قبل أو بعد الإصابة مباشرة.

- الارتباك والتشوش الذهني: صعوبة في التركيز أو التفكير بوضوح.

- تباطؤ في ردود الفعل: بطء في الاستجابة للمحفزات أو الأوامر.

- صعوبة في التفكير والتنظيم: مشاكل في التخطيط والتنظيم اليومي للمهام.