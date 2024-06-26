الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الفراخ البيضاء والكتاكيت والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 26-6-2024

سعر الفراخ البيضاء
سعر الفراخ البيضاء

تحديثات سعر الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن تهم الملايين من ربات البيوت، لذلك زاد البحث عنها عبر موقع جوجل العالمي، حيث ترغب ربات البيوت في وضع قائمة مشتريات تكفي احتياجات معيشتهم خلال الشهر من البروتين الداجني والذي يعد وجبة رئيسية على السفرة المصرية سواء في الإفطار.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 26-6-2024

ونعرض للقراء سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 26-6-2024 والتي تشهد استقرار ملحوظ وذلك بسبب عدم الإقبال على شراء الدواجن عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك ووجود لحوم من الأضاحي في كافة البيوت ونعرض في السطور التالية  أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزارع للتجار نحو 95 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 104 جنيهات.
  • سعر كيلو الفراخ البلدي تسليم أرض المزارع للتجار سجل نحو 120 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 128 جنيها.
  • سعر كيلو الفراخ الساسو تسليم أرض المزارع للتجار سجل نحو 100 جنيه، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 105 جنيهات.
  • سعر كيلو الفراخ الأمهات تسليم أرض المزارع للتجار سجل نحو 70 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 72 جنيها.
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أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 26-6-2024

  • سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم يتراوح من 5.50 إلى 5.75 جنيه.
  • سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم يتراوح من 5:75 إلى 6:00 جنيه.
  • سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم يتراوح من 6.25 إلى 6.50 جنيه.
  • سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم يتراوح من 20.50 إلى 20.75 جنيه.
  • سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم يتراوح من 16.50 إلى 16.75 جنيه.
  • سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم يتراوح من 14:00 إلى 14:25 جنيه.
  • سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور يتراوح من 13:50 إلى 13:75 جنيه.
  • سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام يتراوح من 23:00 إلى 23.75 جنيه.
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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 25- 6- 2024

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أسعار البيض اليوم الأربعاء 26-6-2024

  • كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار وصلت إلى 140 جنيها، وفي المحلات التجارية نحو 135 جنيها.
  • كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار وصلت إلى 130 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 145 جنيها.
  • كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار وصلت إلى 125 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 130 جنيها.

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سعر الذهب عيار 21

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