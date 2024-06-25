الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشرطة الكينية تطلق النار على المتظاهرين أثناء محاولة اقتحام البرلمان

كينيا
كينيا

فتحت الشرطة النار على المتظاهرين خارج البرلمان الكيني أثناء محاولتهم اقتحام المبنى، بينما أقر النواب بالداخل تشريعًا لزيادة الضرائب.

وبدأت الشرطة إطلاق النار بعد فشل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في تفريق حشد من الآلاف الذين تغلبوا على الضباط. وشوهدت ألسنة اللهب قادمة من داخل المبنى، وقال مسعف إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأحصى صحفي من رويترز خارج البرلمان جثث خمسة محتجين على الأقل.

نريد إغلاق البرلمان

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البنك التجاري الدولي كينيا يعقد ملتقى التدريب لتطوير العاملين

 

وقال أحد المتظاهرين، ويدعى ديفيس تافاري، لوكالة الأنباء: "نريد إغلاق البرلمان ويجب على كل نائب أن ينزل ويستقيل". "ستكون لدينا حكومة جديدة".

ويعارض المتظاهرون زيادة الضرائب في بلد يعاني من أزمة تكاليف المعيشة، ويطالب كثيرون أيضًا الرئيس ويليام روتو بالتنحي. كما جرت احتجاجات واشتباكات في مدن وبلدات أخرى في جميع أنحاء البلاد.

وكان روتو قد فاز في الانتخابات قبل عامين تقريبًا على أساس برنامج يدافع عن الفقراء العاملين في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقًا بين المطالب المتنافسة للمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز للحصول على المزيد من التمويل، والتحدي الصعب. 

ويكافح الكينيون للتعامل مع العديد من الصدمات الاقتصادية الناجمة عن التأثير المستمر لوباء كوفيد، والحرب في أوكرانيا، وسنتين متتاليتين من الجفاف وانخفاض قيمة العملة.

وافق البرلمان على مشروع قانون المالية يوم الثلاثاء، ونقله إلى القراءة الثالثة من قبل النواب. والخطوة التالية هي إرسال التشريع إلى الرئيس للتوقيع عليه. ويمكنه إعادته إلى البرلمان إذا كانت لديه أي اعتراضات.

ويهدف مشروع قانون المالية إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف عبء الديون الثقيلة، حيث تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية.

وقد قدمت الحكومة بالفعل تنازلات، ووعدت بإلغاء الضرائب الجديدة المقترحة على الخبز وزيت الطهي وملكية السيارات والمعاملات المالية. لكن ذلك لم يكن كافيًا لإرضاء المتظاهرين.

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