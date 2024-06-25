تشكيل فرنسا أمام بولندا فى يورو 2024.. مبابى يقود الهجوم

كشف ديدييه ديشامب المدير الفني لـ فرنسا، عن تشكيل بلاده لمواجهة بولندا، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا

موعد مباراة فرنسا ضد بولندا فى يورو 2024 والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في يورو 2024، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد سيجنال إدونا بارك بمدينة دورتموند بصافرة للإيطالي جويدا.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports MAX 1.

تشكيل فرنسا أمام بولندا فى يورو 2024

أما عن تشكيل فرنسا أمام بولندا في يورو 2024، فشهد البدء بـ كيليان مبابي أساسيًا بعد عدم مشاركته في المباراة الماضية ضد هولندا، لمعاناته من الإصابة بكسر في الأنف.

وجاء تشكيل فرنسا أمام هولندا كالآتي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جوليس كوندي - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - نجولو كانتي - أدريان رابيو

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا - كيليان مبابي

ويجلس أنطوان جريزمان على مقاعد بدلاء منتخب فرنسا في مباراة اليوم.

ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط وضمن التأهل لدور الـ16، فيما يتذيل المنتخب البولندي المجموعة برصيد صفر من النقاط وضمن توديع البطولة.