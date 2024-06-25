الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"CIB" يوقع مذكرة تفاهم مع "SAS Institute" لتعزيز مهارات طلاب الجامعات

جريدة الدستور

أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB - أكبر بنك قطاع خاص في مصر - عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “SAS Institute”، وذلك في إطار اهتمام المؤسستين بتطوير الشباب وتهيئتهم لسوق العمل من خلال تمكينهم من استكشاف مسارات ومهارات تنموية تواكب المتغيرات المحلية والعالمية. 



ويأتي هذا التعاون تأكيدا علي  مواصلة البنك التجاري الدولي مصر لدوره الرائد في دعم وتمكين الشباب الجامعيين من الحصول على الخبرات والمهارات العملية اللازمة لإلحاقهم بسوق العمل بما يتواكب مع أحدث المستجدات المحلية والعالمية ومتطلبات التشغيل وبما يواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة على كافة الصعد التشغيلية داخل سوق العمل، وذلك من أجل بناء اقتصاد قوي ذو كفاءات وكوادر بشرية على أعلى مستوى من المهارة والإبداع والقوة الإنتاجية. تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري في نشر الوعي الرقمي وتأهيل العنصر البشري وإتاحة كوادر من الخريجين المتفاعلين مع الواقع العملي في المجالات المستحدثة للتكيف مع الثورة الرقمية الأخيرة وتأثيرها الحتمي في إعادة تشكيل اقتصاد المستقبل واستدامته ضمن التحول  الاقتصادي والتكنولوجى العالمي.

وشهد حفل التوقيع حضور ممثلي الإدارة العليا من الجانبين، حيث حضر كل من محمد السناري رئيس قطاع الموارد البشرية وأحمد كمال مدير البرامج العالمية للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بما لهم من خبرات واسعة في هذا النوع من الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات لتعزيز مهارات الشباب ومنحهم ميزة تنافسية فريدة لمساعدتهم في الاستعداد للالتحاق بسوق العمل.
 

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