الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشيدًا بالتدخل الرئاسى.. برلمانى يُطالب بتشكيل لجنة لإدارة أزمة انقطاع الكهرباء

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء، والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تمامًا في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس متابعة الرئيس الدقيقة للأزمة، وشعوره بالمواطن الذي يعاني بسبب زيادة عدد ساعات تخفيف تحميل الكهرباء خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وقال "الجندي" في تصريحات له، إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء تدريجيا، حيث إنه من المقرر استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات فى لنهاية الأسبوع الحالى، علي أن يتم الاكتفاء بساعتين في الأسبوع القادم، ووقف قطع الكهرباء من الأسبوع الثالث، لافتا إلى أن مصر تواجه ارتفاعا كبيرا في استهلاك الكهرباء، بالتزامن مع نقص في الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل المحطات، مشددا علي ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة؛ لتوفير الوقود اللازم بكل أشكاله لتخطي الأزمة.

وحذر عضو مجلس الشيوخ، الحكومة من استمرار الأزمة لما لها من تداعيات سلبية علي القطاعات الإنتاجية والمصرفية، وهو ما يكلف الدولة والمستثمرين خسائر تُقدر بالملايين، وهو ما يتطلب تعامل جاد من جانب الحكومة لإيجاد حل لهذه الأزمة التي يعاني منها المصريون منذ شهور ماضية، دون أن تتمكن الحكومة من إيجاد حل جذري لها.


وأوضح النائب حازم الجندي، أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة اليوم بغلق المحلات التجارية في الـ 10 مساء باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم خطوة جيدة لترشيد استهلاك الكهرباء، لكن ذلك ليس حلًا جذريًا للأزمة لذلك لابد من تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، بمشاركة كافة الوزارات والأجهزة المعنية لسرعة حل الأزمة، ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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