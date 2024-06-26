جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 فى يورو وكوبا أمريكا والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 والقنوات الناقلة لها من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر قائمة جوجل لرغبة الملايين من المواطنين حول العالم في متابعة الدوريات العالمية والمحلية خلال الموسم 2023/ 2024 والتي يتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024

نعرض للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 في مختلف الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم كما يلي:-

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا 2024

موعد مباراة سلوفاكيا ضد رومانيا في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة أوكرانيا ضد بلجيكا في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة التشيك ضد تركيا في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة جورجيا ضد البرتغال في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

مباريات بطولة كوبا أمريكا

موعد مباراة بيرو ضد كندا في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة تشيلي ضد الأرجنتين في تمام الساعة 4:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة الاكوادور ضد جامايكا في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

مواعيد مباريات الدوري البرازيلي

موعد مباراة كروزيرو ضد أتليتكو باراناينسي في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة بوتافوغو ضد براغانتيو في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة جوفينتود ضد فلامينغو في تمام الساعة 2:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة أتلتيكو غويانيينسي ضد غريميو في تمام الساعة 2:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة كورينثيانز ضد كويابا في تمام الساعة 2:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

القنوات الناقلة مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024

يمكن مشاهدة كافة المباريات من خلال شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية الحاصلة على حقوق البث المباشر ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:-

تردد قناة بين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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