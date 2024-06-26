جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 فى يورو وكوبا أمريكا والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 والقنوات الناقلة لها من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر قائمة جوجل لرغبة الملايين من المواطنين حول العالم في متابعة الدوريات العالمية والمحلية خلال الموسم 2023/ 2024 والتي يتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم.
جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024
نعرض للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 في مختلف الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم كما يلي:-
مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا 2024
- موعد مباراة سلوفاكيا ضد رومانيا في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
- موعد مباراة أوكرانيا ضد بلجيكا في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
- موعد مباراة التشيك ضد تركيا في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
- موعد مباراة جورجيا ضد البرتغال في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
مباريات بطولة كوبا أمريكا
- موعد مباراة بيرو ضد كندا في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
- موعد مباراة تشيلي ضد الأرجنتين في تمام الساعة 4:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
- موعد مباراة الاكوادور ضد جامايكا في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
مواعيد مباريات الدوري البرازيلي
- موعد مباراة كروزيرو ضد أتليتكو باراناينسي في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
- موعد مباراة بوتافوغو ضد براغانتيو في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
- موعد مباراة جوفينتود ضد فلامينغو في تمام الساعة 2:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
- موعد مباراة أتلتيكو غويانيينسي ضد غريميو في تمام الساعة 2:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
- موعد مباراة كورينثيانز ضد كويابا في تمام الساعة 2:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
القنوات الناقلة مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024
يمكن مشاهدة كافة المباريات من خلال شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية الحاصلة على حقوق البث المباشر ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:-
تردد قناة بين سبورت
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12604.
- معامل تصحيح الخطأ: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
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