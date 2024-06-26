الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 فى يورو وكوبا أمريكا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 والقنوات الناقلة لها من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر قائمة جوجل لرغبة الملايين من المواطنين حول العالم في متابعة الدوريات العالمية والمحلية خلال الموسم 2023/ 2024 والتي يتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024

نعرض للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024 في مختلف الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم كما يلي:-

 

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا 2024

  • موعد مباراة سلوفاكيا ضد رومانيا في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
  • موعد مباراة أوكرانيا ضد بلجيكا في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
  • موعد مباراة التشيك ضد تركيا في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
  • موعد مباراة جورجيا ضد البرتغال في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

 

مباريات بطولة كوبا أمريكا

  • موعد مباراة بيرو ضد كندا في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
  • موعد مباراة تشيلي ضد الأرجنتين في تمام الساعة 4:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
  • موعد مباراة الاكوادور ضد جامايكا في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
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متحدث "الزمالك" يعلن تفاصيل عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى غدًا (فيديو)

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أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

مواعيد مباريات الدوري البرازيلي

  • موعد مباراة كروزيرو ضد أتليتكو باراناينسي في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
  • موعد مباراة بوتافوغو ضد براغانتيو في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
  • موعد مباراة جوفينتود ضد فلامينغو في تمام الساعة 2:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
  • موعد مباراة أتلتيكو غويانيينسي ضد غريميو في تمام الساعة 2:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
  • موعد مباراة كورينثيانز ضد كويابا في تمام الساعة 2:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
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أحمد موسى عن استقدام التحكيم الأجنبى لإدارة مباراة القمة: "إحنا أولى بالدولارات"

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«رابطة الأندية» تبلغ الجبلاية بعدم إقامة مباراة القمة

القنوات الناقلة مباريات اليوم الأربعاء 26-6-2024

يمكن مشاهدة كافة المباريات من خلال شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية الحاصلة على حقوق البث المباشر ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:-

 

تردد قناة بين سبورت

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12604.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل تصحيح الخطأ 2/3.

اقرأ المزيد 

رابطة الأندية تبلغ الجبلاية بعدم إقامة مباراة القمة 

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«رابطة الأندية» تبلغ الجبلاية بعدم إقامة مباراة القمة

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