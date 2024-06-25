شروط وظائف مترو الأنفاق 2024 ومستندات ومواعيد التقديم

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن حاجتها لشغل الوظائف الفنية بنظام التعاقد لمدة عام (بعقد محدد المدة) لوظيفة مساعد قطار.

مسئوليات وظائف مترو الانفاق 2024 المطلوبة

وحددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو مسئوليات العمل وتعليمات التشغيل ولوائحه ومنها:

- الاستعداد بالقطار مع السائق والاطلاع على دفتر التعليمات والإعلانات الخاصة بالتشغيل ورحلة القطار المعين عليه.

- ما يتم تكليفه للقيام به من مهام من خلال سائق القطار.

- متابعة حركة ركوب ونزول المواطنين وغلق الأبواب (طبقًا والتعليمات).

- الحفاظ على معدات الكابينة الخلفية.

- ألا يترك كابينته للقطار المعين به مطلقًا إلا بتعليمات من سائق القطار وإخطار مراقب تشغيل الخط (التحكم المركزى).

- الالتزام بتفيذ تعليمات كتيب الوحدات المتحركة.

شروط وظائف مترو الانفاق 2024

1- المؤهل العلمى المطلوب: دبلوم فنى صناعى (بنظام الثلاث وخمس سنوات) / معهد فنى صناعى / بكالوريوس فنى صناعى او تكنولوجى في احد التخصصات (كهرباء – ميكانيكا – الكترونيات - اتصالات) والاولوية للمؤهل الأعلى.

2- السن: الا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 عام وقت نشر الاعلان.

3- ذكور فقط.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو معاف نهائي.

5- محل الإقامة: أن يكون من قاطنى القاهرة الكبرى.

6- ليس له سجلات جنائية.

7- يقبل العمل بنظام الورادى الصباحية والمسائية طبقًا لجداول التشغيل.

8- إجراء اختبارات شفوية وتحريرية وتخصصية متضمنه اختبار اللغة الانجليزية.

9- يتم عقد مقابلات شخصية لمن يجتاز جميع الإختبارات الشفوية والتحريرية.

10- الخضوع لإجراءات الكشف الطبى (بدنى وعقلى) واجتياز تحليل المخدرات.

11- يخضع الناجحون بعد ذلك لمرحلة الاختبارات النفسية الحركية بالمركز النفسى للقوات المسلحة.

المستندات المطلوب للتقديم في وظائف المترو

صورة المؤهل الدراسى والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها (ان وجدت).

صورة من موقف التجنيد.

صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر.

صورة من بطاقة الرقم القومى.

صورة شهادات الخبرة (إن وجدت).

صور من الشهادات التدريبية التى حصل عليها (ان وجدت).

عدد (2) صورة شخصية 4*6

تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة – يوميًا من الساعة (9 صباحًا) وحتى الساعة (1 ظهرًا) ما عدا يوم الجمعة وذلك خلال الفترة من (25/06/2024 وحتى 04/07/2024).