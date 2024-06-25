الثلاثاء 25 يونيو 2024
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كريم قاسم لـ"الدستور": طارق العريان لقّبني بكريم كروز (إنفجراف)

كريم قاسم
كريم قاسم

أعرب الفنان كريم قاسم عن سعادته بنجاح فيلم "ولاد رزق 3" الذي يعرض حاليًا داخل دور العرض السينمائي في الشرق الأوسط، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وصل من خلاله ليكون الفيلم الأعلي إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وكشف كريم، لـ"الدستور" كواليس تصوير فيلم “ولاد رزق 3” وجاءت أبرز تصريحاته في الإنفوجراف التالي:

أبطال ولاد رزق 3 - القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

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