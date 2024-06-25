مي فخري تقاضي الموسيقار هاني فرحات بعد طلاقها غيابيًا

تقدمت الفنانة والاستايلست مي فخري بدعوى قضائية ضد طليقها الموسيقار هاني فرحات، مطالبة بالحصول على مستحقاتها المالية بعد أن تم طلاقها غيابيًا بعد حصوله على الجنسية السعودية.

وقدمت مي طلبًا بمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة مقيدًا برقم 2198 بتاريخ 14 مايو 2024، مطالبة بحقوقها المالية بعد أن تم طلاقها دون علمها أو موافقتها.

أكدت مي أنها فوجئت بقرار الطلاق، مشيرة إلى أنها تسعى الآن للحصول على حقوقها المالية والقانونية التي ترى أنها سُلبت منها وأضافت أن هذه الخطوة جاءت بعد محاولات عديدة لحل الأمور وديًا دون جدوى.

وأعلن هاني فرحات مؤخرًا خطبته ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الدعوى المرفوعة ضده، ما يضيف مزيدًا من الغموض على الوضع الحالي، تلقى هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الوسط الفني والإعلامي، حيث تثير العديد من التساؤلات حول حقوق المرأة وإجراءات الطلاق الغيابي في المجتمع.