الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توفير قاعات بثلاث كنائس ببورسعيد لمذاكرة طلاب الثانوية العامة خلال انقطاع الكهرباء

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة 2024 - عدسة: حسن مسعد

أعلن القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، عن تخصيص قاعات مجانية بثلاث كنائس بالمحافظة لطلاب الثانوية العامة، لتوفير أجواء مناسبة للمذاكرة في ظل انقطاع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال.


وأوضح القس أرميا فهمي في تصريحات صحفية له، أن الثلاث كنائس التي تم تخصيص قاعات بها هم كنيسة السيدة العذراء مريم بشارع محمد علي، وكنيسة أبي سيفين بحي الزهور، وكنيسة مار جرجس ببورفؤاد.

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم مطرانية بورسعيد، أن موقف الكنيسة السالف ذكره يأتي في إطار الدور الوطني والاجتماعي لها، وتسعى من خلال ذلك لتوفير أجواء مناسبة لجميع طلاب بورسعيد للمذاكرة، مشيرًا إلى أن الكنائس ستبذل قصارى جهدها من أجل مصلحة الطلاب في ظل تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

 

يذكر أن شركة الكهرباء ببورسعيد قد أعلنت عن زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء بالمحافظة لأربعة  ساعات  أمس، وقد انطلقت عدة مبادرات من كثير من مؤسسات محافظة بورسعيد لتوفير قاعات وأماكن للمذاكرة طلاب الثانوية العامة اثناء انقطاع التيار الكهربي.

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