إزالة مخالفة بناء أثناء تنفيذها والتحفظ على 6 تروسيكلات في الشروق "صور"

صرح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزاله الفورية تمكنت من إيقاف مخالفة بناء فى مهدها.

حيث تمثلت المخالفة فى قيام صاحبها بالشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح، بالمخالفة لتراخيص البناء، وذلك بأحد العقارات بالحى الأول شرق.

وأوضح رئيس الجهاز، بأن اللجنه قامت بالتحفظ على أدوات ومواد البناء أثناء تشوينها، مع اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد صاحب المخالفة.

كما أهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى الإلتزام بالشروط البنائيه وعدم تنفيذ أعمال مخالفه وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وفى سياق متصل أشار رئيس الجهاز إلى إستمرار مجابهة العشوائيه حيث تم توجيه حمله إستهدفت الشوارع الرئيسيه والفرعيه لمنع النباشين بقيادة رئيس الجهاز أسفرت على التحفظ على (6) "تروسيكل" خاص بالنباشين أثناء فرزهم للمخلفات حول صناديق القمامه مما يظهر المدينه بمظهر غير لائق وتم تحرير المحاضر اللازمه ضدهم

وأكد على الاستمرار فى شن الحملات الصباحيه والمسائية، وإزالة أوجه القبح والعشوائيه فى مهدها حفاظًا على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق.