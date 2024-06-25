الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة مخالفة بناء أثناء تنفيذها والتحفظ على 6 تروسيكلات في الشروق "صور"

المهندس محمد عبدالمقصود
المهندس محمد عبدالمقصود والمهندس أحمد مكي

صرح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزاله الفورية تمكنت من إيقاف مخالفة بناء فى مهدها.

حيث تمثلت المخالفة فى قيام صاحبها بالشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح، بالمخالفة لتراخيص البناء، وذلك بأحد العقارات بالحى الأول شرق. 

وأوضح رئيس الجهاز، بأن اللجنه قامت بالتحفظ على أدوات ومواد البناء أثناء تشوينها، مع اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد صاحب المخالفة. 

كما أهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى الإلتزام  بالشروط البنائيه  وعدم تنفيذ أعمال مخالفه وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وفى سياق متصل أشار رئيس الجهاز إلى إستمرار مجابهة العشوائيه حيث تم توجيه حمله إستهدفت الشوارع الرئيسيه والفرعيه لمنع النباشين بقيادة رئيس الجهاز أسفرت على التحفظ على (6) "تروسيكل" خاص بالنباشين أثناء فرزهم للمخلفات حول صناديق القمامه مما يظهر المدينه بمظهر غير لائق وتم تحرير المحاضر اللازمه ضدهم 

وأكد  على الاستمرار فى شن الحملات الصباحيه والمسائية، وإزالة أوجه القبح والعشوائيه فى مهدها حفاظًا على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق.

المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق مدينة الشروق الشروط البنائيه النباشين صناديق القمامة

مواد متعلقة

سرى جدًا.. كيف تتحرك الدولة المصرية فى ملف غزة؟

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 4 - 11 مايو الجاري

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

جهود وزارة الهجرة فى ملف التواصل مع المصريين بالخارج على مدار 9 سنوات

الأكثر قراءة

بشرى سارة لموظفى الدولة بشأن مرتبات شهر يوليو 2024

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

«حرامى فى أوضة نومى».. تفاصيل أقوال مدرب المنتخب فى سرقة فيلته

مدبولى: وقف قطع الكهرباء بصورة تامة فى الأسبوع الثالث من يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

شعاع النور فى ظلام أزمة الكهرباء

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا