محافظ أسوان: تفعيل لجنة السرفيس وضبط 45 سيارة مخالفة

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على تفعيل لجنة السيرفيس داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات، وإلزامها بخطوط السير المختلفة بالتنسيق بين إداراتى المرور والمواقف، ولا سيما بعد انتشار ظاهرة تشغيل عربات السيرفيس فى أنشطة مخالفة لطبيعة عملها.

جاء ذلك لإعادة الانضباط للشارع الأسوانى، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بتوفير وسائل نقل جماعية بمختلف خطوط السير على مستوى المراكز والمدن، وخاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ووجه محافظ أسوان، بتوقيع الغرامات الفورية على أى سيارة يتم ضبها مخالفة لخط السير، مع سحب الرخصة الخاصة بها، ووقفها لمدد متتالية.

تنظيم حملات لجنة السيرفيس

ومن جانبها، أوضحت نسمة ناجح مدير إدارة المواقف، بأنه بناءًا على تكليفات محافظ أسوان قامت لجنة السيرفيس والتى تم تشكيلها بتنظيم حملاتها المتتالية حيث أسفرت عن ضبط 45 سيارة سيرفيس مخالفة، وسحب الرخص الخاصة بها، مع توقيع الغرامات المالية الفورية عليهم.

ولفتت إلى أن هذه اللجنة تعمل بشكل مفاجئ داخل كافة مدن ومراكز المحافظة بمختلف الأماكن والمناطق السكنية على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية بهدف إلزام السائقين بخطوط السير، وانتظام سير التشغيل لها للسيارات بصورة طبيعية، ومنع التكدس والتزاحم، وخاصة في أوقات الذروة بما يعود بالإيجاب على المواطن الأسواني.