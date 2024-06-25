رسميًا.. أحمد ساري مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري خلفًا للعشري

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تعيين أحمد ساري في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ويعاون ساري في مهمته حسبما أعلن نادي الاتحاد السكندري عبر حسابه الرسمي كلا من كرم مرسي مدرب عام وعصام ربيع مدربًا، ومحمد لطفى قطب مدرب مساعد، ومجدي بهلول مدرب حراس مرمى، والدكتور وليد سليمان مخطط أحمال.

يأتي تعاقد الاتحاد مع نجم الاتحاد الأسبق خلفا لطارق العشري، الذي تم إقالته من منصبه عقب سقوط زعيم الثغر بهدف نظيف أمام فاركو، أمس في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

وستكون مباراة الاتحاد السكندري المقبلة أمام الداخلية، هي الأولى لساري على رأس القيادة الفنية لسيد البلد.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والداخلية بدوري نايل

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الداخلية، في السابعة من مساء السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

ويحتل الاتحاد السكندري، المركز التاسع بجدول دوري نايل برصيد 36 نقطة، بواقع 9 انتصارات ومثلها تعادل وهزيمة أيضا.