الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منسق عملية السلام بالشرق الأوسط: الاستهداف الإسرائيلى للمناطق المكتظة بغزة أمر مروع

غزة
غزة

أكد المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند،  أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي عن إعاقة تمويل السلطة الفلسطينية يهدد بزعزعة المنظومة المالية في الضفة الغربية.

جرائم الحرب الصهيونية 

وأعلن المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن أن الاستيطان في الضفة الغربية يقوض عملية السلام.

الوضع الإنساني في غزة 

وأضاف، أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي عن نيته إسباغ الصفة الرسمية على مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مصدر قلق بالغ.

وأشار المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى أن استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة في المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة أمر مروع.

وذكر أنه من غير المقبول مهاجمة قوافل المساعدات ومنشآت المنظمات الدولية.

المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية مجلس الأمن

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