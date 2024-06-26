هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية فى مصر؟.. يوافق 30 يونيو 2024

هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر؟.. سؤال ارتفع البحث عنه على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من العاملين في الدولة سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص، ويصادف يوم الأحد المقبل 30 يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر؟

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وكانت وزارة العمل قد اعلنت يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأصدرت الحكومة كتابًا دوريًا بذلك إلى مديريات العمل بالمحافظات لنشر أحكامه على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه.

الإجازات المتبقية في عام 2024

كما ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الأيام القليلة الماضية عن الاجازات المتبقية في عام 2024 من قبل قبل الموظفين والعاملين في الدولة سواء كان في القطاع العام أوالخاص، أما عن الاجازات الرسمية المتبقية خلال 2024، فجاءت كالآتي: