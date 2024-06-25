المنسق الأممى للسلام: إسرائيل تصر على فرض التهجير القسرى لسكان غزة

أكد المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط، اليوم، على ضرورة فتح كافة المعابر في غزة وضمان وصول مستدام للمساعدات الإنسانية.

كما طالب بوقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، قائلًا: "إسرائيل تصر على فرض التهجير القسري على سكان غزة وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية في القطاع".

وفي بيان صحفي، أعرب المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط، عن شعوره بقلق بالغ إزاء هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

كما أشار إلى أن غالبية سكان غزة يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، مردفًا: "عمليات القتل في غزة وصلت إلى مستويات كارثية".

كذلك عبر عن قلقه الشديد إزاء خطر التصعيد وخاصة بين إسرائيل وحزب الله.