الثلاثاء 25 يونيو 2024
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برئاسة تيسير مطر

اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب يشكّل لجانه فى أول اجتماعاته (صور)

جريدة الدستور

عقد اتحاد المرأة في تحالف الأحزاب المصرية أول اجتماعاته، برئاسة تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا.

ووجه تيسير مطر الشكر والتقدير لجميع أمينات المرأة بالأحزاب السياسية أعضاء التحالف والنشاط اللاتى يقمن به من أجل تفعيل دور المرأة، داخل كل حزب والتعاون المشترك بينهم في إطار تحالف الأحزاب المصرية ككيان سياسى مهم فى الحياة الحزبية المصرية.

وأشاد بما يتميزن به أمينات المرأة بتحالف الأحزاب المصرية من خبرات علمية وعملية وأكاديمية، وتم الاتفاق خلال الحوار الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات بمقر التحالف على أهمية تفعيل دور المرأة داخل الأحزاب، وداخل تحالف الأحزاب المصرية إلى جانب الاهتمام بالتدريب والتثقيف للعناصر النسائية، وإيجاد مجموعة من الكوادر النسائية القادرة على قيادة العمل داخل أحزاب التحالف، وأيضًا العمل على تنشيط العمل الحزبى والفصل بينه وبين العمل فى الجمعيات الأهلية، وأن يكون النشاط الحزبى محورا مهما من محاور عمل اتحاد المرأة داخل التحالف.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجان لاتحاد المرأة مشابهة للجان في مجلسي النواب والشيوخ لتوزيع العمل بين تلك اللجان، وأيضا تشكيل هيئة مكتب للاتحاد يتم الاتفاق عليها بالتشاور مع أمين عام التحالف وعرضها على المجلس الرئاسي للتحالف لإقرارها.

ووجه اتحاد المرأة لتحالف الأحزاب المصرية الشكر والتقدير للإعلام المصري بصفة عامة، وإعلام التحالف بصفة خاصة لما يقوم به من إبراز دور المرأة.

وأشادت أمينات المرأة بتجربة تحالف الأحزاب المصرية منذ تأسيسها حتى الآن منذ ٢٠١٧ برعاية النائب تيسير مطر، وما حققته هذه التجربة من توحيد رؤى ومواقف أحزاب التحالف لدعم الدولة المصرية ومؤسستها الوطنية، ودعم القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وبمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 11 عامًا على ثورة 30 يونيو أشاد أعضاء اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب بهذه الثورة المجيدة التي انقذت مصر وحافظت على الهوية الوطنية المصرية، كان للمرأة دور مهم وكبير في هذه الثورة العظيمة، والتي شكلت ملحمة وطنية خالدة من ملاحم كفاح الشعب المصري.

ووجه تيسير مطر الشكر لجميع رؤساء الأحزاب أعضاء التحالف على اهتمامهم باتحاد المرأة كإحدى الأزرع السياسية لتحالف الأحزاب المصرية.

حضر الاجتماع من رؤساء أحزاب التحالف د.محمد أبوالعلا رئيس الحزب الناصري وخالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي وطارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين وحسن ترك رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، واللواء معز السبكي رئيس حزب صوت الشعب إلى جانب اللواء محسن الفحام مستشار رئيس حزب إرادة جيل.

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