الزمالك يعلن موقفه النهائى من خوض مباراة سيراميكا كليوباترا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن عقد مجلس الإدارة اجتماعًا جديدًا، الثلاثاء، لحسم ملف بطولة الدوري واستكمال المسابقة من عدمه، مؤكدًا أن إدارة الزمالك ستتخذ قرارًا نهائيًا في جلسة اليوم بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا.

وواصل:"القرار سيكون بناءً على أي خطوة جديدة سيتم اتخاذها من جانب رابطة الأندية".

وأضاف: "الزمالك حصل على تأكيدات في الساعات الماضية خلال الاجتماع مع الرابطة ووزارة الرياضة بإصدار بيان في الساعات المقبلة بشأن تعديلات على جدول المسابقة".

وكشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، كواليس الجلسة التي جمعت د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، خلال الساعات الماضية.

وقال الشاذلي في تصريحات متلفزة:"خلال الجلسة التى أقيمت أمس، الوزير أكد لدياب ولبيب أنه على علم بوجود مشكلة فنية منذ وقت إصدار نادي الزمالك لبيان عقب مباراة المصري بالدوري، وأنه لم يتدخل لأنها أمور فنية متعلقة بمجلس الزمالك وبالتنسيق مع الرابطة وبالتالي كل هذه الأمور بعيدة عن تدخل الدولة ووزير الشباب والرياضة".

أضاف:"الوزير أيضًا قال خلال الجلسة إن الدولة لن تسمح أن يكون هناك مشهد مؤسف لأحد الفريقين لن يحضر إلى المباراة، وأن تكون هذه هى الصورة التي تتصدر كل الشاشات في العالم عن مصر والرياضة المصرية، يفرق معي أن لا يتكرر هذا المشهد مرة أخرى".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الرياضة:"الوزير أيضًا خلال الجلسة تحدث عن اللوائح والتطبيق الصارم لكل اللوائح المنظمة للمسابقة الخاصة برابطة الأندية أو اتحاد الكرة مثل لائحة الحكام والمسابقات".

وأردف: "الوزير تحدث عن أن الأمور اللائحية والقانونية لو بها عوار في التطبيق أو تغول، الوزارة ستقوم بالتدخل لحل الأمور الإدارية أو القانونية، لكن إذا كان الحديث عن متطلبات خاصة بالتحكيم أو التنظيم والفنيات هذا دور رابطة الأندية والتي دعمتها الوزارة بشكل جيد في الفترة الماضية لإدارة الدوري الممتاز بشكل كامل".

وأكد الشاذلي:"الوزير قال في الجلسة إن مجلس الزمالك المحترم المنتخب من الجمعية العمومية هو المنوط باتخاذ القرار بلعب المباراة من عدمها، لكن لابد أن يكون هناك خطاب رسمي من الزمالك للرابطة بقرار رسمي والرابطة تقوم بإصدار خطابات رسمية لكل الجهات المعنية بتنظيم المباراة وبيان للإعلام بقرار يُحدد هل هناك مباراة أم لا، لأن هذا هو ما يهم الدولة ووزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بالأزمة".

أكمل:"إذا تطلب الأمر تدخل الوزارة في تعديل لوائح أو تنقيحها، الوزارة ستتدخل وتساعد المؤسسات الرياضية، لكنها لا تدخل مطلقًا في الجوانب الفنية، وقرار لعب المباراة من عدمه يخص نادي الزمالك وليس للدولة أن تضغط على نادي الزمالك للعب المباراة".

وأشار الشاذلي إلى أن الوزير، خلال الجلسة، أكد أن الدولة تقوم بإعادة تطوير شامل لمنظومة الكرة المصرية والأمر بدأ بتطوير وثقل مدربين المنتخبات الوطنية وهم 22 مدربًا سيكونون على أعلى مستوى من العالمية خلال عام، وذلك بالتعاون مع جامعة مانشستر والجامعة البريطانية في مصر، هذا إلى جانب مشروع خاص يتعلق بتطوير وثقل وإعادة تأهيل كامل لمنظومة التحكيم المصري وفقا للعالمية.