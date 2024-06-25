السفيرة عزيزة.. نهاد تٌبدع في إعادة تدوير المخلفات وتحولها إلى تحف فنية

عرض برنامج “السفيرة عزيزة”، المُذاع عبر قناة “dmc”، تقريرًا تليفزيونيا حمل عنوان: “نهاد.. ست مصرية قررت تكون مٌبدعة وتعيد تدوير المخلفات وتحولها لتحف فنية رائعة”.

وتناول التقرير، سيدة مصرية تدعى “نهاد عبدالوهاب” وهي مُدربة أشغال يدوية في مجال إعادة التدوير، وهي تُعيد تدوير المُخلفات إلى تُحف فنية وإعادة تشكيلها.

وقالت “نهاد” إن فكرة إعادة التدوير بدأت منذ الطفولة، حيث كانت تقرأ مجلة ميكي، وكانت آخر صفحة تُسمى “اصنع بنفسك”، ودائما ما تكون مليئة بالأفكار، قصقصة الورق وعمل المُجسمات، وكان هذا يدخل عليها السرور عند الانتهاء من شكل ما.

وأضافت نهاد، أنها اهتمت بالمحتوى عندما كبرت بل وتوسعت في دراسته، لكنها لم تتخيل أن هذا سيكون مجال العمل الخاص بها، مُتابعة أنها دائما ما تسأل نفسها عن إعادة تدوير المهملات، وتشكيل منتج فني لاستخدامه في الديكور، ثم تلقيت العديد من العروض على تدريبات لإعادة التدوير، وأحببت هذه الفكرة وبدأت العمل في كل أنواع الخامات التي يمكن إعادة تدويرها.