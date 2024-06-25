الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منسق عملية السلام بالشرق الأوسط: غالبية سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائى

غزة
غزة

أعلن المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أن الحالة الإنسانية في قطاع غزة متدهورة بصورة غير مسبوقة.

جرائم الحرب في غزة 

وأكد المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في غزة، المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن غالبية سكان قطاع غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي.

كما أعرب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن قلقه الشديد إزاء خطر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط القاهرة الإخبارية جلسة مجلس الامن الحرب على غزة

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