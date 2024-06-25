الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصوير قريبًا.. ميمي جمال تتعاقد على «كامل العدد 3»

ميمي جمال
ميمي جمال

تعاقدت الفنانة ميمي جمال على الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه داخل الموسم الرمضاني 2024 الذي ضم نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وقالت ميمي، لـ"الدستور":"الحمد لله تعاقدت على بطولة الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية له".

وأوضحت أن الجزء الجديد من مسلسل "كامل العدد" سيظهر فيه العديد من الوجوه الشابة، مع تصاعد الأحداث، متوقعة أن ينال هذ ا الجزء أيضًا إعجاب الجمهور.

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أبطال مسلسل كامل العدد +1

“كامل العدد” من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، تميم عبده، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، بدرة، ميران عبدالوارث، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، لينا صوفيا، مالك عماد وغيرهم من الشباب، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تقع أحداث مسلسل كامل العدد +1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، وهو من المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومع كثرة الأولاد التي ترعاهم دينا الشربيني وزوجها، تبدأ المشكلات والمواقف الطريفة وحتى علاقة الآباء بالأبناء بشكل واقعي، يمثل الجيل الجديد من الأطفال وتحدياتهم في المدرسة وكيفية تكوين الصداقات وتحديات أخرى تتعلق بمنصات التواصل التي أصبحت تغزو جميع البيوت المصرية.

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