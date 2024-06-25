جراثيم لا تموت بالكلور.. أستاذة طب أطفال تحذر من انتقال العدوى بحمامات السباحة

حذّرت الدكتورة نانسي أبو شادي أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، من العدوى وانتقالها من حمامات السباحة، مؤكدةً أن هناك جراثيم وبكتريا لا تموت بالكلور بل تعيش على المياه، مشيرة إلى أن هناك أنواع كثيرة من الفيروسات والجراثيم تموت عندما تخرج من جسم الإنسان إلا أن بعضها يصيب الجسم ويستوطن بداخله.

وأضافت أبو شادي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج “السفيرة عزيزة”، المُذاع عبر قناة “dmc”، أن هذه المجموعة تكون لها أعراض تدل على إصابتها للجهاز الهضمي كالنزلات المعوية والإسهال والقيء، وثانيًا كنزلات الجهاز التنفسي العلوي بجانب أعراض جلدية مصاحبة بطفح جلدي وأعراض في التهاب الأذن سواء كانت التهاب أذن داخلية أو خارجية وأعراض مصاحبة لإلتهاب العين.

وأوضحت أن أكثر عدوى منتشرة هي ما ذكرتها سلفًا، ولكن الأطفال معظمهم يصابوا بالنزلات المعوية والإسهال، والسبب في ذلك يرجع إلى شربهم المياه في حمامات السباحة، مشيرةً إلى أن الأعراض سواء كانت نزلات معوية أو غيرها تظهر في نفس اليوم، أما الأعراض الجلدية فإنها تتأخر وتظهر في صورة طفح جلدي واحمرار وحكة.