حريق يلتهم أتوبيسًا خاصًا أمام كارفور طرة بمنطقة حلوان "صور"

شهد محيط كورنيش حلوان نشوب حريق ضخم في أتوبيس خاص، وتدخلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت من إخماد الحريق، الذي لم يسفر عن أي إصابات.

حريق أتوبيس

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق في أتوبيس خاص أمام كارفور طرة بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت سيارة إطفاء لمكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، والقيام بأعمال التبريد اللازمة منعًا لتجدد نشوب الحريق مرة أخرى.

حريق أتوبيس

حريق أتوبيس

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم عقب إجراءات المعاينات اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.