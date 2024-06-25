"عايز يدخل لها الدواء".. ضبط ولى أمر داخل لجنة ثانوية عامة فى قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على ولي أمر داخل لجنة مدرسة يوسف إسماعيل الثانوية المشتركة في الألومنيوم، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

البداية كانت عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي برئاسة العميد محمد حسني مأمور المركز يفيد بضبط مواطن داخل فناء لجنة امتحانات ثانوية عامة في الألومنيوم.

وبعد الفحص تبين ضبط "م.م" داخل فناء مدرسة يوسف إسماعيل لجنة امتحانات ثانوية عامة وقال بعد التحقيق معه إنه استأذن من أحد أفراد الأمن لإدخال دواء السكر لابنة شقيقته خلال أدائها امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وتم إخطار مديرية التربية والتعليم بالواقعة.

جرى ضبطه وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.