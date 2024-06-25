الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

" ثوره 30 يونيو إرادة شعب" احتفالية بمركز الحرية للإبداع.. السبت

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية

"ثوره 30 يونيو.. إرادة شعب" محور الاحتفالية  التي ينظمها مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في إطار برنامج وزارة الثقافة المصرية لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

تفاصيل احتفالية مركز الحرية للإبداع الفني بذكرى ثورة يونيو

ففي السابعة من مساء السبت المقبل، والموافق 29 يونيو الجاري، تحتضن قاعة مسرح مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، احتفالية كبرى لإحياء ذكرى ثوره 30 يونيو، تحت عنوان “ثوره 30 يونيو إرادة شعب”، والتي ينظمها صالون “ضابط لكني شاعر”، إعداد وتقديم مؤسس ورئيس الصالون، اللواء الشاعر محمد حاتم يوسف، حيث تتضمن الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية المتنوعة، بين الغناء والعزف والشعر بمصاحبة فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر.

‏‎ويحتفل الشعب المصرى  بالعيد الحادي عشر لثورة 30 يونيو العظيمة التى خاضها لإنقاذ الدولة من مصير مجهول كان ينتظرها على يد جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت بصدد طمس الهوية المصرية.

حيث أعادت ثورة 30 يونيو للمصريين هويتهم بعد محاولة اختطافها، تلك الثورة التى شهدت أكبر تضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين فى أعمال العنف، التي ارتكبتها جماعة الإخوان وأعوانها.

وتحقق وبعد مرور 11 عاما على ثورة الثلاثين من يونيو الكثير من الإنجازات، والنجاحات فى كل قطاع وجهة، مرتكزة على دعائم قوية من التلاحم الشعبى والاصطفاف الوطنى لمجابهة التحديات، بدءا من ‬ ‬تثبيت ‬دعائم ‬الدولة ‬ومن ‬ثم ‬الانطلاق ‬فى ‬البناء ‬والإنجاز ‬وعلى ‬التوازى ‬مع الحرب ‬ضد ‬الإرهاب ‬وسقوط ‬آلاف الضحايا ‬من ‬الأبرياء ‬ومن ‬أبطال ‬الشرطة ‬والقوات ‬المسلحة.

‬وواصلت ‬ثورة ‬يونيو ‬مسيرتها ‬فى ‬البناء ‬والإنجاز ‬بداية ‬من ‬قناة ‬السويس ‬الجديدة ‬وبناء ‬ملايين ‬الوحدات ‬السكنية ‬والمستشفيات ‬والمطارات ‬والأنفاق ‬العملاقة ‬تحت ‬قناة ‬السويس ‬والموانئ ‬والمصانع ‬الكبرى ‬ونهضة ‬عمرانية ‬وأكبر ‬شبكة ‬طرق ‬وكبارى ‬فى ‬كل ‬أنحاء ‬مصر ‬وتحديث ‬السكك ‬الحديدية ‬والنقل ‬والتوسع ‬فى ‬التعليم ‬وإقامة ‬العديد ‬من ‬الجامعات ‬الجديدة ‬إضافة ‬للمدن ‬الجديدة ‬وعلى ‬رأسها ‬العاصمة ‬الإدارية ‬الجديدة ‬ومدن ‬العلمين ‬والمنصورة ‬الجديدة ‬والعديد ‬من ‬المدن ‬الأخرى ‬إضافة ‬لإقامة ‬تجمعات ‬سكنية ‬حديثة ‬بديلة ‬للعشوائيات ‬ودعم ‬دور ‬مصر ‬المحورى ‬فى ‬المنطقة ‬وفى ‬أفريقيا ‬وعلى ‬المستوى ‬الدولى.

مركز الحرية للإبداع الفني صالون شاعر لكني ضابط الذكري 11 لثورة 30 يونيو جماعة الإخوان الإرهابية قناة السويس الجديدة مشروعات الإسكان البديل

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